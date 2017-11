De Bende van Nijvel: Hugo Coveliers opent zijn dossiers

Tja, Winston Churchill was ook een felle tegenstander van vrouwenstemrecht, sociale zekerheid en een gezondheidszorg voor de bevolking. We moeten hem eeuwig dankbaar blijven dat hij de nazi's verslagen heeft en de ideale persoon op het juiste tijdstip op de juiste plaats was maar na de oorlog liep zijn politieke carrière op de klippen omdat hij een redelijk extreemrechts pad bewandelde terwijl de bevolking dat zo hard te lijden had gehad door de oorlog en hard gestreden had en snakte naar rechtvaardigheid en een faire behandeling. Hij was een oorlogspremier maar geen premier van de gewone dompelaars. Hij zat er politiek dan ook volledig naast want maatregelen als de sociale zekerheid, vrouwenstemrecht en een fatsoenlijke gezondheidszorg zijn uitgegroeid tot de hoekstenen van onze welvaartsstaat en rechtsstaat. Zo zie je maar.