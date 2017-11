De Bende van Nijvel: Hugo Coveliers opent zijn dossiers

'Een aantal gelijkgezinden hebben elkaar gevonden: in de politiek, de rijkswacht, de magistratuur én de zakenwereld'

HUMO We verwedden er een maandloon op: u bent niet van uw stoel gevallen door de recente onthullingen.

Hugo Coveliers (grijnzend) «Klopt. Het moet al zo’n dertig jaar geleden zijn dat ik gezegd heb dat er een politiedienst betrokken was bij de Bende. En dan dacht ik niet aan de gerechtelijke politie of de gemeentepolitie. De rijkswacht was de enige die ertoe in staat was. Ik werd toen uitgelachen – vooral door de media. Louis De Lentdecker van De Standaard maakte me uit voor Hagar de Verschrikkelijke.»