'Vroeger werd de melkprijs door Europa beschermd en moesten we boter opruimen. Nu is de melkprijs niet meer beschermd, en worden de boeren opgeruimd'

Dit is niet dé geschiedenis van de boterberg. Dit is een poging om een berg aanschouwelijk te maken die haast niemand met eigen ogen gezien heeft.

Aan de Europese boterberg ging een Nederlandse boterberg vooraf. Die was er al kort na de oorlog. Nederland produceerde veel boter, maar de calvinistische Nederlanders smeerden liever sobere margarine op hun brood. Hun boterberg vond een uitweg naar België, waar de boterproductie kleiner was, en het geen zonde was om boter te gebruiken. Er was ook een enorm prijsverschil: een Nederlands pakje kostte maar half zoveel als een Belgisch. Zo ontstond een gigantische smokkel in de jaren 50 en 60, eerst met de jutezak, later met auto’s en vrachtwagens. Ik vind een berg artikels over die clandestiene botertransporten.