'Zelfs toen ik tegen Neymar speelde, was ik niet onder de indruk. Jammer, want ik wíl er graag meer van genieten'

Zo ontwapenend als Pieter Gerkens kom je zelden nog een voetballer tegen. Zijn vriendelijke gezicht verraadt nog geen achterdocht, en na het interview zal hij het zijn die de kopjes afruimt en naar het keukentje van het trainingscomplex in Neerpede draagt. Het monster Anderlecht heeft hem nog niet in zijn greep. Nóg niet. ‘Ik hoop dat dat zo blijft. Je moet misschien wel op je hoede zijn, maar in deze fase van mijn carrière heeft het geen zin om dingen níét te zeggen tegen jou. Iedereen mag weten wat er in mij omgaat.’

HUMO Het gaat tegenwoordig hard voor jou.