'Ik heb al veel gezien, maar dit soort amateurisme en manipulatie heb ik nog nooit meegemaakt'

‘Welkom in het Las Vegas van Vlaanderen!’ Met die woorden opende een glunderende Tom De Clercq, CEO van gokbedrijf Napoleon Games, eind september een nagelnieuwe speelzaal in het sporthotel van Middelkerke. Het is een bescheiden voorproefje voor het Grand Casino dat eind 2019 de deuren zal openzwaaien. Het wordt een hypermodern glazen gebouw op de zeedijk, inclusief hotel en skybar, met een prijskaartje van 30 miljoen euro. Toch hangen er donkere wolken boven dit prestigeproject. Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar fraude en belangenvermenging. Vorige zomer vonden er huiszoekingen plaats op het gemeentehuis van Middelkerke en in de privéwoningen van de burgemeester en enkele schepenen. Journalist Wim Van den Eynde, bekend van het boek ‘De keizer van Oostende’, toont in ‘Pano’ dat het parfum van gesjoemel zeer indringend is.

wim VAN DEN EYNDE «Als je alle elementen naast elkaar legt, is er maar één conclusie mogelijk: dit dossier is gemanipuleerd en gestuurd in de richting van één winnaar: Napoleon Games.»