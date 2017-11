'Battle of the Sexes': hoe Billie Jean King tenniste tegen seksisme

Op sportief vlak was het een potje van niks, maar in de strijd voor gendergelijkheid werd het een zaak van leven of dood. In 1973 nam de nummer 1 uit het vrouwentennis, Billie Jean King, het op tegen de 55-jarige ex-vedette Bobby Riggs. De Battle of the Sexes werd een mediacircus, goed voor 90 miljoen kijkers. In de gelijknamige Hollywood-verfilming schitteren Emma Stone als Billie Jean King en Steve Carell als Bobby Riggs. Geen seconde te vroeg, want Tinseltown zit net in de houdgreep van een seksismeschandaal. ‘Ik betwijfel of er sinds de jaren 70 veel veranderd is.’