De oorlog is nog niet voorbij in Kessel-Lo. De getuigenis van Toon en Hein Van den Brempt (72) voor 'Kinderen van de collaboratie' op Canvas heeft het smeulende vuur van de grote wereldbrand weer doen oplaaien. De tweelingbroers hebben besloten alle archieven te gaan uitpluizen in de zoektocht naar de verborgen geschiedenis van hun vader Henri Van den Brempt, in zijn jonge jaren Oberjunker bij de Waffen-SS, de elitetroepen van de nazi’s. Op de tafel voor hen ligt een recent geschiedkundig werk: ‘Was opa een nazi?’, een handzame gids voor al wie, meer dan zeventig jaar na datum, de zwarte gaten van de collaboratie in Vlaanderen probeert te dichten.

'Om ons af te zetten tegen de collaboratie van vader, werden wij communisten. Maar extremisme is nergens goed voor'

Toon «We zijn geboren in juli 1945, maar het is niet eenvoudig onze ontstaansgeschiedenis te achterhalen. Onze familie is in september 1944 naar Duitsland gevlucht: de bevrijding was nakend – ze zagen de bui hangen. Als ik terugreken, zijn we in de chaos van gebombardeerd Duitsland verwekt in oktober 1944. Mijn ouders zijn enkele maanden later, in januari 1945, getrouwd in Bad Tölz, de plek waar mijn vader was opgeleid door de Waffen-SS: het was ‘van moeten’. Maar vreemd genoeg zijn ze naar Antwerpen teruggekeerd voor onze geboorte. We hebben geen idee waarom.»