LYNNE RAMSAY «Ik heb altijd gevonden dat Joaquin de hoofdrol móést spelen. Toen ik aan het script begon, had ik al een foto van hem aan mijn scherm geplakt. Hij is één van de beste acteurs van zijn generatie. Zijn toewijding was ook geweldig. Eigenlijk heeft hij deze film minstens evenveel gemaakt als mijn cameraman of mijn monteur. Daarom was ik ook zo blij dat hij die prijs kreeg in Cannes.»

HUMO Waarom wou je dit kortverhaal van Jonathan Ames verfilmen?

RAMSAY «Het is gewoon een goed verhaal. En ik vond Joe een heerlijk hoofdpersonage: een man van middelbare leeftijd die bij zijn demente moeder woont, vol littekens staat en last heeft van zelfmoordgedachten. Het is anders dan de normale thriller en dat sprak mij aan. Daarom ook dat we van Joe geen klassieke held hebben gemaakt: hij is wel gespierd, maar je ziet ook zijn bierbuik. Tijdens de opnames zag Joaquin er trouwens uit als een zwerver, en dat was mooi meegenomen: niemand herkende hem, en dus konden we in alle rust draaien.