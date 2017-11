Voor het derde seizoen van ‘Spoed 24/7’ liet Soetewey de camera’s opnieuw draaien in het Universitair Ziekenhuis in Leuven.

'Wurgcontracten? Manipulatie? Het is niet omdat het in Humo heeft gestaan, dat het ook allemaal waar is'

Stef Soetewey «Hetzelfde ziekenhuis, ja, maar toch is de variatie aan verhalen nog altijd groot. Een verhaal over een mucopatiënt uit de nieuwe reeks kan totaal anders zijn dan één uit de eerste. Zo is er een man met mucoviscidose die met zijn schoonmoeder zit te wachten. Er ontstaat een gesprek over haar dochter: verliefd op iemand met een ziekte die vaak slecht afloopt, en toch begint ze aan een toekomst met hem. Heel aangrijpend. Die tweede laag – de mens achter de ziekte – is minstens even boeiend, en daarom spreekt het programma zo aan: het zijn geen puur medische verhalen.»