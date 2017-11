De eerste keer dat ik Charlotte Gainsbourg zag, wist ik niet dat ik naar haar keek. Ze zat in de zwangere buik van haar moeder Jane Birkin op de hoes van ‘Histoire de Melody Nelson’, de iconische elpee van papa Serge Gainsbourg. Sindsdien heb ik Charlotte vaak gezien, soms van dichterbij dan me lief was, in films waarin ze uit de kleren ging – of erger.