Sinds ik hem twee jaar geleden na ‘I Love You, Honeybear’ interviewde (spraakwaterval, toen), heeft hij songs geschreven voor Lady Gaga en Beyoncé, en brak hij met zijn moeilijke derde, ‘Pure Comedy’, door bij een breder publiek. Zijn vierde plaat zou ook al klaar zijn en volgend jaar verschijnen. Op zondag 12 november staat hij in het kader van het Autumn Falls-festival in de Brusselse AB. In zijn huis in Laurel Canyon probeert hij te genieten van veertien dagen rust tussen twee concertverplichtingen in.

HUMO Wat doe je als een tournee even op pauze staat?

Josh Tillman «Ik lees, werk wat aan mijn volgende plaat, staar wat in het ijle. Hobby’s heb ik niet. En vandaag voel ik me niet zo lekker. Ik ben niet slechtgezind of zo, maar ik heb gewoon niks te zeggen.»