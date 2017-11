1. De kameleon

Op een awarduitreiking zei Taylor ooit: ‘Mijn doel is om te blijven evolueren, maar ook om nooit twee keer op dezelfde maníér te veranderen.’ Ze begon ooit als onschuldig countrysterretje, mengde zich stilletjes in de mainstreampop en brak dan door als superster met ‘1989’. Een interessante evolutie – ‘The Reinvention of Taylor Swift’, kopte Rolling Stone in 2014 – maar ze bleef wel altijd min of meer wie ze was: de girl next door, die beter dan wie ook wist hoe het voelt om rond te lopen met een gebroken hart en een gekwetste tienerziel. Ondanks stoute vriendjes bleef ze een believer in eeuwige liefde en zonnige poprefreinen, met liedjes als ‘Our Song’, ‘Love Story’ en – je bedenkt er zo een prinsessenboek bij – ‘White Horse’.

Maar dat was vroeger, want ‘Reputation’ moet het tijdperk van de nieuwe, duistere Taylor Swift inluiden. Een voorsmaakje daarvan was al te zien in de videoclip van ‘Bad Blood’, een single uit de plaat ‘1989’: daarin was de zangeres, samen met haar in latex en leder gehulde vriendinnenposse, te zien in een sf-landschap dat deed denken aan ‘The Matrix’ en ‘Tron’. Maar waar in die clip een zeker gevoel voor zelfspot haar imago van lief meisje nog afbrak, blijft er in haar nieuwe single ‘Look What You Made Me Do’ nog maar weinig relativering over. Er is geen regenboogkleurig poprefrein, haar vijanden worden niet afgewimpeld, zoals vroeger in het vrolijke ‘Shake It Off’, maar ritueel gefusilleerd. ‘Sorry, de oude Taylor kan niet aan de telefoon komen nu,’ sneert ze in een voicemailbericht, ‘want ze is dood.’ Taytay is pissed off.

2. De ruziezoeker

Waaróm is Taylor opeens zo kwaad? Misschien omdat haar leven almaar tumultueuzer is geworden en dus ook steeds meer wordt uitgesmeerd in de roddelbladen. Denk niet alleen aan haar immense succes, maar ook aan haar romances met gegeerde vrijgezellen als ‘Thor’-acteur Tom Hiddleston en deejay Calvin Harris. Maar je kan je de vraag stellen of Taylor het slachtoffer is van de rioolpers of juist zélf graag in de schijnwerpers gaat staan? Feit is: als er ergens ruzie is, dan is Taylor erbij, al heeft ze nooit zelf iets gedaan.

Haar eerste vete begon lang geleden, in 2009: de vijand was de anders zo stabiele Kanye West. Die vond het toen een goed idee om tijdens de VMA Awards, waar Taylor de prijs voor beste videoclip had gewonnen, haar bedankwoordje te onderbreken om te zeggen dat de prijs eigenlijk naar Beyoncé had moeten gaan.