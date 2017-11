'De slimste mens': Elodie Ouedraogo en Dalilla Hermans grijpen hun kans

'Mannen die een slechte seksistische mop vertellen, maken vooral zichzelf belachelijk'

DALILLA HERMANS «Ik had nooit gedacht dat ik zo lang zou meegaan. Toen ze mij begin juni belden, had ik met mijn hoogzwangere brein gedacht: ‘Leuk, een avondje op tv. Klaar!’ Ik heb de impact van ‘De slimste mens’ toch onderschat. Ik ben geen BV: je kent me alleen als je geïnteresseerd bent in de thema’s waarover ik schrijf. Ik merk dat ik een nieuw publiek aanboor: plots krijg ik keiveel vriendschapsverzoeken op Facebook en vragen mensen me op straat of ik met hen op de foto wil. Een maand geleden droeg ik nog een jogging om mijn kinderen naar school te brengen, terwijl ik nu denk: ‘Hm, misschien moet ik toch maar iets fatsoenlijks aantrekken!’ (lacht). En ik zit nu ook iets minder chill op de trein. Vroeger zat ik er te eten en me te schminken, maar nu houden de andere passagiers mij in de gaten (lacht).

»Als redactrice bij Charlie Magazine volg ik de actualiteit sowieso, maar voor het overige heb ik me niet voorbereid op de quiz. Ik word daar toch alleen maar zenuwachtig van. Dat had ik vroeger ook bij de examens: ik leerde nooit alles tot in de kleinste details vanbuiten, omdat ik daar stress van kreeg. Ik heb het wel geprobeerd: omdat sport mijn blinde vlek is, ben ik er meer over beginnen te lezen, maar ik ben daarmee gestopt omdat ik er zot van werd.»