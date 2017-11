Dwarskijker over 'Het journaal', 'Het gezin' en 'Tabula Rasa': 'Sterren van halftalenten'

Het journaal

Eén – 29 oktober –507.096 kijkers

In harmonie met het thans heersende jaargetijde ben ik heden in herfststemming. De jaarlijkse coup de vieux van de natuur zie ik door een waas van weemoed aan, maar als ik mijn bril opzet, belet die melancholieke nevel mij niet om bijvoorbeeld de verhalen van Isaak Babel te lezen, of voor de zoveelste keer een boek van Gerard Reve, of werk van een andere schrijver van wie het overweldigende talent mij behoedt voor de in journalistenkringen veelvoorkomende aandrang om ook eens een roman te schrijven. En vervolgens, als dat boek in druk is verschenen, word je door halftalenten, die hun oordeel in sterren uitdrukken, voor halftalent versleten. Aldus herfstig gestemd op de laatste zondag van oktober, en van top tot teen op lezen ingesteld, werd ik even van de bladspiegel afgeleid door het éénuurjournaal van de openbare omroep, waarin, toeval of niet, de opening van de 81ste Boekenbeurs niet onopgemerkt voorbijging.

Wim De Vilder, een rolmodel voor velen, zei dat de beurs dit jaar ‘focust op de spannende relatie tussen boek en beeld’. Hij vroeg Pascale Mertens, die van de spannende relatie in kwestie rechtstreeks moest getuigen, wat er zoal nieuw was aan de 81ste editie. Dat kon de verslaggeefster ter plekke ons precies vertellen: ‘Er zijn niet alleen boeken op de Boekenbeurs,’ zei ze, ‘maar er is ook een showkeuken: kokende auteurs kunnen niet alleen hun boek voorstellen, maar ook hun éten.’ Terwijl ik me kranig probeerde te houden en een zenuwlachje bedwong, voerde Pascale Mertens nog meer nieuwigheden aan – ik citeer als gek: ‘Nieuw is ook dat er een literaire tattooshop is. Je kunt dus ook je liefde voor de literatuur laten vereeuwigen op je lichaam.’ De fieselemie van – als ik dan toch een auteur moet noemen – Sergio Herman vereeuwigd op je rug: het is wellicht de droom van elke boekenliefhebber die op tijd en stond iets te bikken wil hebben. ‘Kokende auteurs’: daar stel ik me alle rechtgeaarde fictie- en non-fictieschrijvers bij voor, die het op een zieden zetten als ze aan de Boekenbeurs denken, en aan Bekende Vlamingen van het tweede à derde echelon, die met de hulp van iemand die niet al te veel dt-fouten maakt een boek hebben gebakken, waar ze bij signeersessies ter Boekenbeurze drommen pas getatoeëerde bewonderaars mee trekken, die ze tussendoor ook even hun recepten en hun eten voorschotelen. Leesbevordering gaat door de maag.