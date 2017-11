Sinds ik de pil niet meer slik, ben ik overgeleverd aan de grillen van mijn hormonen. Elke maand is als een stevige nacht uit: veel verslavende hoogtes en een paar diepdonkere laagtes. Ik ben liever op dat feest dan in het vlakke emotionele landschap waar de pil me in duwt. Alleen viel ik altijd zo onverwachts in die diepdonkere gaten. Tot ik Clue op mijn telefoon installeerde. Die app houdt precies bij wanneer ik ga ovuleren en menstrueren. Ik zie de gaten al van ver aankomen, zodat ik voldoende koffie, vers ondergoed en troost kan inslaan. Door het bijhouden van mijn hormonale gewiebel leer ik mijn lijf kennen. Ik gebruik het niet meer als een machine, bestuurd door mijn brein. Ik voel meer, nu ik weet dat de aloude tweedeling tussen lichaam en geest nonsens is.

Miljoenen vrouwen wereldwijd zijn Ida Tin, de vrouw die Clue heeft ontwikkeld, even dankbaar als ik. Als het aan de mannen met geld had gelegen, was de app er nochtans nooit gekomen. (Een zielige 7 procent van de techinvesteerders wereldwijd zijn vrouwen.) Ze vonden het maar vies, bijhouden hoe opgezwollen je borsten zijn, hoe humeurig je bent en hoeveel vocht en bloed er uit je kut stroomt. ‘Ik geef mijn geld alleen maar aan producten die ik zelf zou kunnen gebruiken,’ zei een potentiële investeerder koudweg, de helft van de mensheid en hun centen over het hoofd ziend.

Tin had de menstruele etiquette tegen. We geloven niet meer en masse dat bloedende vrouwen onrein zijn of de planten doen verwelken. De meeste vrouwen moeten zich na hun regels niet meer ritueel wassen. Maar de onuitgesproken regel is nog steeds dat je al dat gore lekken maar beter voor jezelf houdt. Val tere mannen vooral niet lastig met de kuren van je lijf, leren meisjes. Zo komt het dat er in reclamefilmpjes nog steeds blauw bloed vloeit, dat tampons verpakt worden als waren het vrolijke snoepjes, dat buikgriepjes en snotneuzen aan het koffieapparaat op het werk worden besproken, maar menstruatie niet. Dat etterende taboe zorgt er volgens twee goedbedoelende mannelijke artsen zelfs voor dat de farmaceutische industrie geen geld pompt in het ontwikkelen van een medicijn tegen menstruele klachten. Veel vrouwen zouden er nochtans baat bij hebben. En om de cynische marktlogica te volgen: die pil zou goed verkopen. Het zorgde er ook voor dat Tin haar app – bepaald geen nicheproduct – lang niet gefinancierd kreeg. Ze bleef aandringen, godzijdank.