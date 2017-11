Zouden onze voetbalstadions ook het lot van de toeristische attractie beschoren zijn? Denk het wel. De doodsstrijd van het volksvermaak anno 2017 is in volle gang, maatregelen dienen te worden genomen, regels nu al vastgelegd. Sloop niks. Houd Den Dreef overeind. Leuven kan er al over een jaar of vijftig veel plezier aan beleven.

Ik zou zéker het Koning Boudewijnstadion in stand houden, naast het nieuwe Belgische nationale stadion op parking C van de Heizel. Over duizend jaar kijken toeristen zich de ogen uit op het wereldberoemde onderkomen van de goden Courtois en Hazard. Japanners en Amerikanen zullen een kaartje kopen voor de tweede ring en voor zich uit dromen: ‘Daar, op het gras, hebben ze gelopen.’

Een stem in de koptelefoon die je bij de ingang huurt, zegt: ‘Gras was een soort gewas. Het groeide in Europa, was groen van kleur en ‘terreinknechten’ gingen er met een ‘grasmaaier’ overheen om het kort te houden. Dat vond Hazard beter.’