Koppensneller Herman Brusselmans: 'De Boekenbeurs'

'Toen vroeg Bumba aan mij: 'Gaan we buiten een sigaret roken?'

Je kunt nog veel meer doen op de Boekenbeurs, bijvoorbeeld stikken van de hitte, bijna overgeven van de mensenstank van al die bezoekers, achter een potplant schijten, buiten een sigaret gaan roken met een pipo die verkleed is als Bumba, en naar de lekkere wijven kijken, waarbij moet worden opgemerkt dat er op de Boekenbeurs bijzonder weinig lekkere wijven rondlopen, want die hebben wel wat anders te doen dan een handtekening scoren van Stefan Hertmans, Joost de Vries of Jeroen Olyslaegers. Ik zei gisteren nog tegen Jeroen: ‘Jeroen, makker, vind jij het niet opvallend dat hier zo weinig lekkere wijven rondlopen?’ Maar Jeroen reageerde niet of nauwelijks, hij was volledig weg van de wereld door de heroïne, in die zin dat hij, sinds hij enorm veel succes heeft met z’n roman ‘Wil’, de roem moeilijk kan verteren en van de weeromstuit aan de brown sugar is geraakt. Hij zit achter z’n signeerstandje openlijk te spuiten, overigens weleens samen met Saskia De Coster, die zonder drugs niet meer kan functioneren, en die ik trouwens niet zo lang geleden vaginaal cocaïne heb zien opsnuiven, maar daar ga ik verder over zwijgen, want dat voorval behoort tot de privésfeer.