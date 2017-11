'Melancholie en een peilloos verlangen, dat is voor mij de kern van Bart'

Bart De Pauw (49) is een fijne vent. Een broedmachine van spitante ideeën. Een tv-maker die het uiterste vergt van zijn ploeg, maar er tegelijk voor zorgt dat die ploeg op een joyeus familietje gaat lijken – een vrolijk nest waar humor het hoogste goed is. Dat is het beeld dat een gespreksronde met gewezen collega’s van De Pauw oplevert. Het is ook de reden waarom ze stuk voor stuk anoniem getuigen: dat er iets aan de hand is, is voor iedereen duidelijk, maar het idee dat er iets érnstigs loos is, wil moeilijk ingang vinden. Niemand wil de sokkel vanonder het standbeeld schoppen.

Ex-collega 1 «Ik kan écht niets slechts over hem zeggen: ik voelde me altijd heel gerespecteerd door Bart, en ik vond het aangenaam werken met hem. Wegens zijn creativiteit, ja, en zéker wegens zijn humor. Humor is zijn bestaansreden. Of beter: ánderen aan het lachen maken. Want zelf lacht hij eigenlijk niet zo vaak.»