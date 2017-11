Waarom u beter (niet) wakker ligt van uw nachtrust: hoe korter u slaapt, hoe korter u leeft

'Met minder dan acht uur slaap loop je een groot risico op kanker, hartaanvallen en alzheimer'

Walker staat aan het hoofd van een onderzoeksinstituut aan de Universiteit van Californië. Zijn afdeling heeft de – wellicht onhaalbare – doelstelling om alles te weten te komen over het belang en de effecten van slaap voor de mens. Geen wonder dus dat mensen aan zijn lippen hangen. Naarmate werk en vrije tijd steeds meer in elkaar overlopen, kom je nog maar zelden iemand tegen die zich níét druk maakt over slapen. Maar zo groot onze wallen zijn, zo klein is ons verstand van zaken – en misschien is dat wel de werkelijke reden dat Walker niet meer aan onbekenden vertelt wat hij voor werk doet.

Wanneer Walker over slapen begint, kan hij zich er niet met een gerust geweten toe beperken om geruststellende verhaaltjes te vertellen over kamillethee en een warm bad. Hij is ervan overtuigd dat er een ware slaaptekort-epidemie is uitgebroken, waarvan de gevolgen veel ernstiger zijn dan wij ons nu kunnen voorstellen. Een catastrofe kan volgens hem alleen worden vermeden als de overheid ingrijpt.

Walker heeft de afgelopen vierenhalf jaar gewerkt aan zijn boek, ‘Why We Sleep’, waarin wordt ingezoomd op de gevolgen van deze epidemie. Zijn uitgangspunt is dat mensen wél hun best zullen doen om acht uur slaap per nacht te halen – alles ónder de zeven uur wordt beschouwd als slaapgebrek – zodra ze zich bewust zijn van de sterke relatie tussen slaapgebrek en onder andere alzheimer, kanker, suikerziekte, overgewicht en geestelijke problemen.

Matthew Walker «Geen enkel facet van ons lichamelijk functioneren is ongevoelig voor slaaptekort. Het dringt door tot alle hoeken en gaten. En toch komt niemand in actie. Er zullen dingen moeten veranderen: op het werk en in de samenleving, thuis en in ons gezin. Maar is er ooit een voorlichtingscampagne geweest waarin mensen werden aangespoord om goed te slapen? Is er ooit een dokter geweest die geen slaappillen voorschreef, maar slaap? Slaaptekort kost de Engelse economie jaarlijks 30 miljard pond, ofwel 2 procent van het bruto nationaal product. Je zou het budget voor gezondheidszorg kunnen verdubbelen als er maar een krachtig beleid zou worden gevoerd om slapen te stimuleren.»

- Waarom hebben we zo’n groot slaaptekort? In 1942 probeerde minder dan 8 procent van de bevolking het te doen met zes uur slaap per nacht of minder; in 2017 geldt dat voor bijna de helft van de mensen.

WALKER «Ten eerste hebben we de nacht van stroom voorzien. Licht is zeer ondermijnend voor de slaap. Ten tweede is er het werk: niet de werkdag zelf, maar ook een langere reistijd. Niemand wil tijd voor zijn gezin of voor leuke dingen inleveren, dus wordt er slaap ingeleverd. Angst speelt ook een rol. Als maatschappij zijn we eenzamer en gedeprimeerder. Alcohol en cafeïne zijn ruim voorhanden. Allemaal vijanden van de slaap.»