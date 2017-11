'Kom van die bank af!': zo krijgt u uw pubers in beweging

'Koop ze een leuke outfit en trakteer ze op soep en een warm bad na het sporten'

Beckers en Borgsteede runnen in Amsterdam Buro Bloei, een advies- en begeleidingspraktijk voor kinderen, pubers en hun ouders. Daar zien ze dagelijks hoe erg het is gesteld met de conditie van de pubers: de helft van de jongeren tussen 10 en 18 jaar brengt niet minder dan acht uur per dag zittend door.

Mariëlle Beckers «Tel daar nog eens acht uur slapen bij en je begrijpt hoeveel uur per dag de jongeren niet bewegen. De meerderheid haalt één uurtje actie per dag nooit.»

HUMO Dat uur moet volgens de beweegnorm ‘matig intensief’ zijn.

Beckers «Eenvoudig gezegd: je hartslag moet ervan omhooggaan. Dat kan door in een stevig tempo naar school te fietsen of door de trap op te lopen, maar van je sofa naar je computer en terug lopen telt niet als matig intensief.»

HUMO Aan het aanbod kan het niet liggen: we hebben nog nooit zoveel recreatiemogelijkheden gehad.

Beckers «Maar in grote steden is de bewegingsruimte afgenomen, waardoor kinderen veel minder buiten spelen. En de smartphone en de iPad zijn wel nieuwe manieren om te ontspannen, maar we bewegen er nóg minder door. Vroeger moest je naar je vriendje lopen om te kijken of hij thuis was, nu stuur je een sms’je.

»Het klopt wel dat je nu een enorm aanbod aan sportstudio’s hebt, maar voor jongeren tussen 12 en 16 jaar zijn de opties toch beperkt. In de lagere school doen veel kinderen nog aan sport, maar dat geven ze vaak op als ze naar de middelbare school gaan. Het is niet zo vanzelfsprekend om je na een paar jaar zonder sport nog aan te sluiten bij een sportclub. En in de fitnesscentra kunnen ze meestal pas vanaf hun 18de terecht. Maar als je tieners aan het sporten krijgt, doen ze dat als volwassene vaak nog altijd, blijkt uit onderzoek.»