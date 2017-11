'Mijn concurrenten bij de Rode Duivels gaan met alle aandacht lopen, maar ik focus op mezelf. Ik geloof nog altijd dat het beste nog moet komen'

Zijn bijdrage aan de Belgische kwalificatie voor het WK volgend jaar in Rusland is minimaal: Origi kwam niet één minuut in actie. Nochtans zag het er goed uit bij het aantreden van Roberto Martínez als opvolger van Marc Wilmots: in zijn eerste interland als bondscoach van de Rode Duivels – een oefeninterland in het Koning Boudewijnstadion tegen Spanje – koos de Spanjaard voor Origi als diepe spits. Het werden Origi’s eerste én laatste minuten. In de dertien interlands die daarna volgden, tot die tegen Mexico van afgelopen vrijdag, werd Origi zelfs geen invalbeurt meer gegund.

Divock Origi «Telkens als er een interland op het programma stond, kwam ik minder aan spelen toe bij mijn club en waren de andere spitsen wél in vorm. Nu, ik geloof dat alles gebeurt met een reden, en dat iedereen zijn kans krijgt wanneer hij die verdient. Ik maak me geen zorgen: ik heb tijd en ik kom er wel. Of het nu over drie maanden of over zes jaar is: ik heb geleerd om me niet onder druk te laten zetten.»

HUMO Je transfer naar Wolfsburg, dat jou huurt van Liverpool, kan niet los worden gezien van het WK: je moest spelen om je selectiekansen gaaf te houden.

Origi «Natuurlijk, maar het belangrijkste was toch dat ik een nieuwe stap in mijn ontwikkeling zette. De laatste zeven wedstrijden vorig seizoen bij Liverpool stond ik in de basis. Ik speelde goed, maar zoals bij elke grote club is ook bij Liverpool de concurrentie groot. Ik voelde dat ik dit seizoen vaker dan me lief was naast de ploeg zou vallen. Ik sprak erover met de coach (Jürgen Klopp, red.), maar hij kon me niets beloven: ik kon vijf weken op een rij spelen en dan een maand niet geselecteerd worden. Maar ik heb stabiliteit nodig als ik wil blijven evolueren. Hij ging akkoord met mijn vertrek, en toen kwam Wolfsburg aankloppen.»

HUMO Heb je je situatie ook met Roberto Martínez besproken?

Origi «Heel kort. De laatste dag van de transferperiode speelden we een interland tegen Gibraltar. Ik zat niet in de selectie omdat mijn transfer in de maak was. Automatisch kwam het tot een gesprek: hij zei me dat hij me zou steunen, welke keuze ik ook maakte.»