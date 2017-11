'Veel jongeren met een migratieachtergrond kennen hun eigen geschiedenis niet, ze hebben er nooit met hun ouders over gepraat'

Joachim Badejoh (24) ‘Succes is als een marathon’

Om zijn moeder gerust te stellen, behaalde Joachim Badejoh eerst een diploma toegepaste informatica. Maar meteen nadat hij was afgestudeerd, richtte hij Ori Omi op, een bedrijfje dat iPhones bij de mensen thuis repareert. Zo komt Joachim geregeld bij BV’s als Joy Anna Thielemans en Natalia over de vloer. Daarnaast is hij ook spreker, vlogger en model bij de Britse webshop Asos. Zijn YouTubekanaal biedt een inkijk in zijn ondernemersbestaan én zijn gevoelsleven. Op Instagram legt hij voor zijn honderdduizenden volgers minutieus zijn goedgevulde dagen vast.

Joachim Badejoh «Ik wil jongeren het rolmodel bieden dat ik vroeger miste. Daarom toon ik hoe mijn leven als jonge ondernemer eruitziet. Ondernemen betekent behalve je eigen baas zijn ook keihard werken.»

HUMO Welk rolmodel had jij dan graag gehad?

Badejoh «Iemand met wie ik me kon identificeren. In België had je toen geen gekleurde rolmodellen, en vandaag zijn er nog steeds heel weinig. In mijn hele schoolcarrière heb ik nooit een niet-blanke leerkracht gehad. Ook tijdens mijn studie was ik zo goed als altijd de enige met een kleurtje. Ik ben van gemengde afkomst: mijn mama is Vlaamse, mijn papa Nigeriaan. Ik groeide op in een sociale woonwijk, waar ik met mijn moeder en mijn zus een appartementje deelde. Mijn papa is naar Amerika vertrokken toen ik 6 jaar was. Hij geloofde dat hij het daar zou maken als zakenman. Het plan was dat wij hem achterna zouden reizen, maar hij leerde ginder al snel iemand anders kennen. Ons liet hij achter met een enorme schuldenberg van al zijn mislukte ondernemingen.

»Ik was een echt vaderskindje en heb enorm afgezien van zijn vertrek. Op school deed ik amper nog moeite. Ik zat liever thuis uren aan een stuk te gamen. Mijn mama was bijna nooit thuis omdat ze drie jobs had. In het tweede middelbaar was ik zwaar gebuisd: dat was mijn wake-upcall. Ik switchte naar de richting elektronica, en meteen was ik veel meer gemotiveerd: mijn cijfers schoten de hoogte in. Maar als ik mijn klasgenoten over mijn goede cijfers vertelde, geloofden ze mij niet. Ik besloot toen bij het volgende rapport de beste te zijn. Sindsdien ben ik altijd de eerste van de klas geweest. Ik wil gewoon graag uitblinken, nu nog steeds.»

HUMO Komt die prestatiedrang voort uit het feit dat je door je huidskleur altijd de uitzondering was?

Badejoh «Dat ben ik nog steeds. Onlangs was ik genomineerd als ‘starter van het jaar’, en van de vierhonderd aanwezigen was ik de enige niet-blanke. Dat is toch crazy?