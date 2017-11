Een mens van goede wil: Jan De Meersman, op stap met mensen met een handicap

'Niemand durft nog 'mongool' te roepen'

Acht maanden geleden bood Jan De Meersman spontaan zijn diensten aan als vrijwillig begeleider bij Jeugddienst Appelsien, een organisatie die uitstappen voor mensen met een beperking verzorgt. ‘Iedereen die een beperking heeft, verstandelijk of lichamelijk, kan aansluiten. De organisatie heet dan wel Jeugddienst Appelsien, maar leeftijd speelt geen rol. In onze groep zitten kinderen van 14, maar ook ouderen van 70. We halen ze op met busjes en rijden naar pretparken, we gaan uit eten bij de Chinees of de Italiaan, we gaan naar de bowling of de discotheek, de cinema of het theater. In Nederland zijn er veel zulke initiatieven, in België is er behalve Appelsien zo goed als niets.’

HUMO Waarom besloot je vrijwilliger te worden?