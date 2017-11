En wat leert ons dat? Dat de struggles van tieners krek dezelfde zijn gebleven. Een puber uit de jaren 60 worstelde even erg met bronstige oprispingen, afzichtelijke puisten, hartverscheurende afwijzingen en dt-fouten als een teenager vandaag. Hier en daar lezen we zelfs een #MeToo-ontboezeming: ‘Ik vocht om zijn hand weg te krijgen, maar het lukte niet. Hij ging steeds verder.’

'Ik wou dat ik niet zo zou trippen op lekkere jongens... Helaas heb ik 't niet voor 't zeggen'

Vivian (°1945)

• 21 januari 1960 •

Vanmiddag dansles gehad. Bijna de hele tijd met Michiel gedanst. Hij hield me dichter naar zich toe dan anders. Ik vind het zalig om met hem te dansen, maar toch geloof ik niet dat ik verliefd ben. Ik weet bijna zeker van niet, want ik kan gemakkelijk nog aan iets anders denken.

• 13 februari 1960 •

Onder het dansen drukte Michiel me steeds vaster tegen zich aan. Als ik wou, had ik gemakkelijk mijn neus aan z’n jasje kunnen afvegen.

• 15 augustus 1961 •

Ik ben veel minder sad dan ik had gedacht dat ik zou zijn. Het komt omdat ik nu het idee heb dat hij zoals een ui is, en overal waar hij is geweest een huilend meisje achterlaat dat onder de indruk was van z’n goudkleurige schil en goedgebouwde vorm.

• 14 september 1962 •

Ik ben gelukkig, omdat ik nu bij Dave hoor. (Het is gebeurt, ik ben geen meisje meer maar een vrouw, heerlijk!) Het heeft me erg gelukkig gemaakt.

Gisteravond is Het gebeurt. Helemaal geen spijt of dirty gevoelens. Alleen maar mooi en gelukkig. Wij praten er gewoon samen over. Het deed pijn, maar Dave zei dat dat bij de eerste keer hoort. Maar het was heerlijk. En ik werd nat van Dave, dat was heerlijk too. Ik hoop niet dat iem. ooit dit boek in handen krijgt.