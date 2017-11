Stijn Meuris: 'Ik zie u níét graag! Behalve Ben Weyts, natuurlijk'

Stijn Meuris is zíék. Ziek van de belangenvermenging, gebroken beloftes en algehele hufterigheid in de Belgische politiek – allemaal zaken die aan bod komen in ‘Tirade 2.017’, de theatertournee die straks de draad opneemt waar ‘Tirade 1’ hem veertien uitverkochte zalen geleden liet liggen. Maar daarnaast is hij, wanneer we hem bellen, ook gewoon ziek door een voedselvergiftiging.

Stijn Meuris «Gisteren moest ik helemaal naar Amsterdam voor een optreden. Ik heb – voor het eerst in mijn carrière – in de coulissen een emmer laten klaarzetten. Ik denk dat ik in twee dagen tijd 3 kilo ben kwijt geraakt.»

HUMO Je staat dus op scherp: ‘Tirade 2.017’ start op 19 november in Damme.

Meuris «Ik heb al een twintigtal try-outs gedaan voor maximaal vijftig man, vaak in iemands woonkamer – daar bestaat een apart circuit voor. Het is een vreemd gevoel: ’s namiddags bij totaal onbekende mensen aanbellen en zeggen: ‘Hallo, uw artiest is er.’ (lacht)»

HUMO Tijdens de try-outs van de eerste ‘Tirade’ vonden mensen het niet kunnen dat je in het verhaal minister Johan Van Overtveldt ontvoert in de kofferbak van je auto: ‘Besef je wel dat je een bestaande, levende minister op het toneel vermoordt?’

Meuris «Dat ‘levende’ vond ik zo’n gek detail. Dode ministers in je kofferbak blijken geen probleem (lacht).

»Dit jaar lokten de try-outs minder felle reacties uit. Wanneer ik over Joke Schauvliege begin, wordt het vrij grof, maar niemand bleek daar problemen mee te hebben. Enkele jaren geleden waren er nog mensen die haar bleven verdedigen – ‘Ach, ’t meiske bedoelt het niet slecht’ – maar nu denkt iedereen: ‘Nee godverdomme, ’t is écht een kutwijf!’»

HUMO Welke politicus mag zich verheugen op een hoofdrol in ‘Tirade 2.017’?

Meuris «N-VA-minister Ben Weyts. Hij is mijn favoriet, en dat zeg ik bijna zonder ironie. Het heeft te maken met zijn dadendrang en enthousiasme. Zoals die keer dat Ben – ik mag Ben zeggen – aan het station van Leuven een persvoorstelling gaf. Als minister van Mobiliteit had hij een nieuw fietsenrek laten plaatsen. Nét toen hij zei dat het voortaan onmogelijk was om er fietsen te jatten, is zijn eigen fiets gepikt.»

HUMO Heb je lang nagedacht over de titel ‘Tirade 2.017’?

Meuris «Nee (lacht). Het is een erg flauwe woordspeling, maar ze kwam me goed uit. Volgend jaar wordt het moeilijker: ‘3.018’ klopt dan natuurlijk niet meer.»

HUMO ‘Vólgend jaar’?

Meuris «Het is stiekem de bedoeling om dit ieder jaar te doen, ja. Aan materiaal sowieso geen gebrek.»

HUMO Zo is Geert Hoste ook begonnen.

Meuris (lachje) «Misschien zou het origineler zijn om een tirade te houden over het jaar dat nog moet komen.

»‘Tirade’ is ontstaan uit een oprechte boosheid. Wat moet ik anders? Mijn vier gazetten per dag lezen en ’s avonds verzuchten: ‘Het is me wat, daar in Brussel’?

»Voor alle duidelijkheid: ik ben niet tegen de politiek. Alleen vind ik dat we nu even zonder goed politiek personeel zitten. Maar het is niet omdat er toevallig een paar slechte spelers op het veld staan, dat je voetbal in het geheel afschiet.

»In Vlaanderen gaan we veel te bedachtzaam om met het duo politiek en humor. Zo van: ‘Hey, het is allemaal maar om te lachen, hè. En by the way: ik zie u graag.’ Maar ik denk net: ‘Nee, ikke niet! Ik zie u níét graag.’

»(denkt na) Behalve Ben Weyts, natuurlijk. Hém zal ik altijd graag zien.»