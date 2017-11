'Sorry voor alles': niet Bart De Pauw maar Kamiel De Bruyne maakt kans op een Emmy

Kevin Spacey mag de zijne niet komen ophalen en Bart De Pauw mag z’n dromen op eentje nu wel helemaal opbergen, maar wie volgende week wél nog kans maakt op een gouden souvenir van de Internationale Emmy-uitreiking in New York is Kamiel De Bruyne : bedenker van ‘Sorry voor alles’, de langgerekte practical joke waarvan nu ook een Nederlandse remake loopt. Niet slecht voor een twintiger die z’n eerste programma – eureka! – in bad bedacht.

Kamiel De Bruyne «Ik kan het nog altijd niet geloven. Soms sta ik er even bij stil en begin ik luidop te lachen: ‘What the fuck, vertrek ik nu echt volgende week naar New York?!’ (lacht) Het zijn toch maar mooi de belangrijkste televisieprijzen die er bestaan, hè. Naast alle lof die we al hebben gekregen, is dat het mooiste compliment. En dan zeggen dat ik nog nooit in New York ben geweest. Er zijn slechtere eerste keren.»

HUMO In afwachting van die Emmy is er een Nederlandse versie van ‘Sorry voor alles’ van start gegaan. Het kan niet anders of jij had daar ook iets in te zeggen.

De Bruyne «Ik ben een paar keer over en weer gereden naar Amsterdam, ja. Ik gaf advies en tips over hoe één en ander het best zou werken. Voor alle duidelijkheid: de reeks is wel gemaakt door een volledig Nederlandse ploeg.»

HUMO Als het cliché wil dat Nederlanders minder bescheiden zijn dan wij, wil dat dan ook zeggen dat ze hun versie van ‘Sorry voor alles’ nóg grootser aangepakt hebben?

De Bruyne «Niet per se. Hier en daar hebben ze wat gesleuteld aan het aantal vragen, en sommige rondes hebben een andere naam gekregen, maar de grote lijnen zijn hetzelfde. Je kan natuurlijk niet te veel sleutelen aan het concept zonder een ander programma te krijgen. Het origineel was sterk genoeg om ook in Nederland overeind te blijven. Maar het culturele verschil laat zich toch af en toe voelen. Wat me tijdens de opnames opviel, was dat de Nederlandse deelnemers iets uitbundiger zijn dan de Vlaamse (lacht). Waar die mensen het bij ons in de studio allemaal wat verbouwereerd over zich heen lieten komen, durven ze daar de presentator sneller van repliek te dienen.»

HUMO Die presentator in kwestie is Jan Smit. Mogen we bij dezen dan stellen dat Adriaan Van den Hoof de Vlaamse Jan Smit is? Of is het omgekeerd?

De Bruyne (lacht) «Ik zou zeggen: geen van beide. Laten ons het erop houden dat ze allebei van een heel eigen kaliber zijn.»

HUMO Mogen we bij ons eigenlijk nog een nieuw seizoen verwachten? Of beter: kan dat nog gemaakt worden nadat een groot deel van de makers een jaar geleden naar VTM is overgestapt?

De Bruyne «Daar kan ik niets over vertellen, maar volgens mij moet een nieuw seizoen altijd nog mogelijk zijn – zolang je maar genoeg gemotiveerde mensen weet te vinden die bereid zijn om zich tezamen in een hoop bochten te wringen.»