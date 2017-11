'Mijn scheiding was een grootse, vreselijke gebeurtenis. Voor het eerst voelde ik een diepe, moei lijk in woorden te vatten angst'

Nathalie Meskens «Doe de denkoefening zelf even: dat komt binnen, hè? Bij het begin van elke aflevering staan we daar even bij stil. Denkt onze gast vaak aan de dood? Sluimert de eindigheid van een mensenleven in zijn gedachten? Probeert hij het uiterste uit elke dag te halen? Vervolgens maken we er iets positiefs van en trakteren we de gast op een laatste dag vol verrassingen. Wat wil hij nog doen in die 24 uur? Wie wil hij nog spreken? Is er nog iemand die hij moet bellen om sorry te zeggen? Daarbij proberen we om zoveel mogelijk weg te blijven van de klassieke bucketlist. Het opzet is niet: alles waar de gast nog van droomt in 24 uur proppen. De meesten willen gewoon dicht bij de mensen zijn die ze het liefste zien. Dat is ook wat ik zou doen. Ik hoef in mijn laatste 24 uur nergens meer naartoe.»

HUMO Wat hebben de gasten in ‘De laatste 24 uur’ gemeen?

Meskens «Het zijn mensen die zich durven blootgeven. Dat was een belangrijk criterium: als je 24 uur met iemand optrekt en het over de grote dingen des levens hebt, heb je niets aan iemand die zich achter een muurtje verschuilt. Neem nu Ruth Beeckmans: daar ben ik strontverliefd op geworden – een geweldige, heerlijke, échte griet. Of Herman Brusselmans: daar kleeft voor velen nog altijd iets bot aan, maar in werkelijkheid is hij een lieve, zachte gast.

»Ik heb behoorlijk wat BV’s in mijn vriendenkring, maar die heb ik bewust niet in het programma gestopt. Ik weet zoveel over het leven van Natalia en Tine Embrechts, inclusief waar ze níét over zouden willen praten, dat ik zelf al voortdurend aan het filteren zou zijn. Dat zou krampachtige portretten opleveren. Ruth Beeckmans en Ben Segers kende ik wel een beetje, maar ze hadden me nog nooit in hun ziel laten kijken – en dus kon ik spontaan de vragen stellen die in me opwelden.»

HUMO Was je telkens écht 24 uur samen met je gast?

Meskens «Ja – ’t is niet in stukjes opgenomen. Er werd ook voortdurend gefilmd, tenzij de gast om een power nap vroeg. Zelf zou ik passen voor zo’n haastig slaapje: ik zou het maximum uit élke seconde proberen te zuigen.