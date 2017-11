Dwarskijker over 'Strafpleiters', 'Ge hadt erbij moeten zijn' en 'De laatste 24 uur': Een engel des doods in vakantiestemming

Strafpleiters

Canvas – 6 november – 304.032 kijkers

‘Strafpleiters’ is de Vlaamse echo van ‘Kijken in de ziel: strafpleiters’, een Nederlands programma waarin de vaardige interviewer Coen Verbraak met vriendelijke onverzettelijkheid boort naar de kwintessens van beroepscategorieën die niet altijd van klaarheid gediend zijn. En in één moeite door tast hij ook naar de psyche en de mores van de individuele mens die tot dergelijke beroepscategorieën behoort. Behalve strafpleiters zag ik hem onder anderen psychiaters, artsen, wetenschappers, schrijvers en hooggeplaatste militairen ontgrendelen. Zijn kunde zit, behalve in zijn maximale aandacht, ook in zijn korte, altijd zo helder en ondubbelzinnig mogelijk verwoorde vragen, waaruit ik opmaak dat een niet mis te verstane en daardoor onontkoombare vraag altijd precisiewerk moet zijn, en op een vernuftige manier eenvoudig, ook als je ze ter plekke en in de spanning van het interview moet ophoesten. Kortom, het stikt van de interviewers, maar de goede zijn schaars.

Net als ‘Kijken in de ziel’ is ‘Strafpleiters’ een sober tv-programma: ter stoffering waaien er wel enkele decoratieve of illustratieve beelden doorheen – als de familienaam Aquino valt, krijg je die bewuste ondernemers even te zien – maar de aandacht gaat aldoor naar twee personen die tegenover elkaar aan een tafeltje zitten, in een onopgesmukte, zelfs veeleer kale ruimte, die, wegens haar postindustriële sfeer, ook geschikt is om er minimalistische kunstvoorwerpen in tentoon te stellen. Als je de ramen afdekt, kun je er natuurlijk ook een hoop aardappels in bewaren. Best mogelijk dat die volgens kenners iets weg heeft van een minimalistisch kunstwerk.