‘Ik heb bijzonder veel geluk gehad in het leven: soms voel ik me daar schuldig over, een beetje droevig zelfs, maar meestal ben ik gewoon dankbaar.’ Voor de Italiaans-Limburgse Loredana Falone neemt het geluk heden twee gedaantes aan: dat van Wearable Stories, een succesvolle modelijn die ze in Bali uit de grond stampte; en dat van haar relatie met Matteo Simoni, de acteur die, als Devon in ‘Callboys’, zijn volk leerde vegen.