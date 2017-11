Uit de platenkast van Mauro: 'Barry Manilow' van Barry Manilow

‘Her name was Lola, she was a showgirl’. Het moet één van de meest opgewekt gezongen beginregels zijn uit vijftig jaar popmuziek. Barry Manilow zingt je dan ook meteen naar één of andere exotische bestemming waar het duidelijk prettig vertoeven is. Want die Copacabana, de feestzaal waar het nummer zich afspeelt, wie wil daar nu niet ogenblikkelijk naartoe worden gekatapulteerd? Nu ja, ik zal maar voor mezelf spreken.

Eminente smaakmakers du jour, of fans van pakweg Leonard Cohen, kunnen hier weleens anders over denken. Maar goed, Barry Manilow dus. Deze oude superster is zoals iedereen ooit ergens moeten beginnen. En dat deed hij dan maar met een uitstekende debuutplaat. Voor liefhebbers van Elton John, Bee Gees, Carole King, Carpenters, Billy Joel en de begintune van ‘Cheers’.

Echt een oerdegelijke seventiesplaat met warm klinkende seventiesnummers en een seventieskapsel op de seventieshoes. Staat er ook op: de originele versie van ‘Could It Be Magic’, dat we allemaal nog kennen in de versies van Donna Summer en Take That. Uiteraard is Manilows uitvoering de beste.