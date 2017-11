Koppensneller Herman Brusselmans: 'Mathilde, meer dan enkel pretty in pink'

'We mogen blij zijn dat we zo'n geweldige troela als voedstermoeder van ons land hebben'

In een roze ensemble, ontworpen door een plaatselijke modegoeroe, heeft koningin Mathilde een goede beurt gemaakt aan de onderhandelingstafel in India, tijdens een conferentie in het kader van een staatsbezoek. De koningin maakte indruk door in perfect Engels de andere pipo’s eens goed in te peperen hoe het zit met vrouwenrechten, kinderrechten, dierenrechten en rechten van minderbedeelden en andere sukkelaars. Ze besloot haar speech met een paar woordjes Indi, waarvan ze dacht dat die betekenden: ‘En laten we er nu een lap op geven.’ Maar een tolk vertelde haar later discreet dat ze in feite gezegd had: ‘Ik heb een bruine streep in m’n onderbroek.’