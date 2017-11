Eeuwig spits Jan Mulder: 'NIemand legde het verband tussen koppen en sterven'

The Sunday Telegraph van 8 oktober 2017 schonk aandacht aan Jeff Astle, spits van West Bromwich Albion in de jaren 60, specialiteit: koppen. Ik heb eens een foto uit de krant geknipt waarop het voorhoofd van Jeff en de bal in aanraking met elkaar komen. Er zat een enorme deuk in de bal. Grappig plaatje, en aan de deuk in Jeff Astle dacht niemand. Hij overleed in 2002 op 59-jarige leeftijd aan dementie. Niemand legde een verband met het koppen van het leren monster, dat ten tijde van zijn actieve carrière ook nog eens veel zwaarder was dan de moderne ballen.

In 2014 werd de campagne Justice for Jeff gelanceerd en eiste de familie een onafhankelijk onderzoek naar het verband tussen koppen en sterven. Het verband werd vastgesteld. In hetzelfde jaar maakte een neurochirurg bekend dat Astle was overleden aan chronische traumatische encefalopathie, een ziekte die voorheen alleen voorkwam bij boksers.

In 1995 had barones Elaine Murphy, vice-president van de Britse alzheimerorganisatie, al een brief aan de Engelse voetbalbond geschreven over het koppen van een bal en de gevolgen daarvan. De aanleiding was de dood van Danny Blanchflower, stopper van Tottenham Hotspur en gestorven aan alzheimer. De Engelse voetbalbond vond dat er geen direct verband was aangetoond. Roy Keane, oud-aanvoerder van Manchester United en tegenwoordig assistent-bondscoach van Noord-Ierland en analist op de televisie, gaf dit commentaar: ‘Ga dan schaken.’