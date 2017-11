Ik nodig iedereen uit, sterker nog, ik raad iedereen aan om op YouTube een aantal korte filmpjes te bekijken uit de serie ‘The DNA Journey’. Bijvoorbeeld dat met Carlos. Of Aurelia. Of Ellaha. Of Jay. De filmpjes zijn weliswaar gemaakt door twee commerciële bedrijven (momondo en ancestry.com), maar geld verdienen is hier bijzaak. Voorop staat de idealistische boodschap, en die is hartverwarmend. De filmpjes zijn stuk voor stuk zelfs zo ontroerend, dat ik het bij geen ervan droog heb kunnen houden. En ik wed dat ook u een zakdoek nodig zult hebben als u ze bekijkt.

Wat is het opzet? Heel eenvoudig. Het DNA-onderzoek is tegenwoordig zo ver gevorderd dat wetenschappers met bepaalde tests middels een klein beetje speeksel vrij nauwkeurig kunnen bepalen waar we genetisch vandaan komen, tot zo’n tweeduizend jaar terug in de tijd. Vrij nauwkeurig betekent: ongeveer op het niveau van landen.

Momondo en ancestry.com hebben in 2016 67 jonge mensen uit de hele wereld uitgenodigd om zo’n test te doen, en ze hebben hen daarbij twee keer kort gefilmd. De eerste keer om hun te vragen wat ze verwachten dat er uit de test zal komen. De tweede keer om hen te filmen als ze de resultaten van de test onder ogen krijgen.