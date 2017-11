Het raadsel van Mark Lanegan: 'Dat er überhaupt mensen naar mijn muziek willen luisteren, beschouw ik als een zegen'

‘Er zijn drie banned topics,’ mailt het management van Mark Lanegan ons voorafgaand aan ons telefoongesprek. ‘Grunge, Nirvana en Pearl Jam.’ Ja, kijk: zo krijgen ze ons benieuwd, natuurlijk.

HUMO Waarom mag ik geen vragen stellen over grunge, Nirvana of Pearl Jam?

Mark Lanegan «Omdat ik nu al meer dan vijfentwintig jaar word lastiggevallen met die onderwerpen. Het klopt dat ik indertijd nog met Kurt Cobain heb rondgehangen en zo, maar dat was in een ander leven. Veel liever heb ik het over waar ik nu mee bezig ben, en wat ik nog allemaal van plan ben.»

HUMO Op 23 november kom je nog eens naar België.

Lanegan «Ik hou van België.»

HUMO Dat is wederzijds. De vraag naar tickets was zo groot dat Trix de dag nadien een extra concert heeft ingelast.

Lanegan «In de VS speel ik in dezelfde kleine zaaltjes waar ik in 1986 ook al speelde. In België – in Europa in het algemeen – zijn de zalen groter, en is het publiek enthousiaster. Ik weet niet hoe dat komt, en ik vraag het me allang niet meer af. Dat er überhaupt ergens mensen bestaan die naar mijn muziek willen luisteren, beschouw ik als een zegen. Ik ken genoeg goeie artiesten waar bijna niemand naar luistert.»

HUMO Nooit overwogen om in Europa te komen wonen?

Lanegan «Al meermaals. Maar ik woon graag in Californië. Bovendien hebben mijn vrouw en ik hier behoorlijk wat katten en honden rondlopen: we hebben geen zin om die af te staan. Daarbij ben ik sowieso al vaak in Europa. Ik breng vooral veel tijd door in Antwerpen: mijn band komt er samen, en we repeteren er altijd. Meestal logeer ik dan bij mijn bandleider Aldo Struyf.»

HUMO Je klinkt als een tevreden man.

Lanegan «Dat komt omdat ik een tevreden man bén. Wat zou ik tekortkomen?»

HUMO Een dikke hit misschien? Zo eentje die op alle radiozenders gedraaid wordt?

Lanegan «Een hit? Ik ben er vrij zeker van dat dat voor mij niet meer in de sterren staat geschreven. Kan me ook niet schelen: ik tel mijn zegeningen, niet mijn tranen. In de vroege jaren 90 had ik een hitje met Screaming Trees (‘Nearly Lost You’, red.); in de vroege jaren 2000 met een nummer dat ik samen met Queens Of The Stone Age had geschreven (‘No One Knows’, red.). Dat waren toevalstreffers, in de zin dat ik die nummers niet geschreven had met de gedachte: ‘Ik wil een hit.’ Het grote publiek heeft op die twee momenten een stap in míjn richting gezet; ik ben altijd gebleven waar ik was.»

HUMO Ik ben al jarenlang een trouwe bezoeker van je optredens: wat mij altijd opvalt, is het relatief grote aantal vrouwen in het publiek.

Lanegan (krakende lach) «Oh boy, wat moet ik hier nu weer op antwoorden? Laten we zeggen dat het één van de vele kersen is op de taart van mijn leven.»

HUMO Volgens mij heeft het ermee te maken dat je een enigma bent. Vrouwen kunnen je niet ontrafelen.

Lanegan «Ik kan mezelf ook niet ontrafelen, dus dat hebben we gemeen.»

HUMO Tot ziens in Trix.

Lanegan «Nice talkin’ to ya.»



Mark Lanegan speelt op donderdag 23 en vrijdag 24 november in Trix, Antwerpen. Info & tickets: trixonline.be