'Over rechtse rakkers, rukkers en rockers'

Alternatieve rock – met z’n tweedehandsgitaren, op de achterzijde van stempelkaarten gepende songteksten en Leger des Heils-anoraks – is links, zo wil een natuurwet. Toen David Cameron enkele jaren geleden in z’n hoedanigheid van Britse eerste minister te kennen gaf weleens een plaatje van The Smiths op te leggen, maakte dat Johnny Marr razend: hij verbood Cameron zelfs fan te zijn van zijn ex-groep. Zijn gewezen Smiths-bloedbroeder, Steven Patrick Morrissey, is een ingewikkelder paar mouwen. Terwijl hij met The Smiths nog ‘Margaret on the Guillotine’ zong, een doodswens aan het adres van Margaret Thatcher, kroop de solo-Morrissey begin jaren 90 op het podium gewikkeld in een Union Jack, waardoor songs als ‘The National Front Disco’ en ‘Bengali in Platforms’ (met een lyric als ‘Life is hard enough when you belong here’) helemaal niet meer zo ironisch leken als aanvankelijk gedacht.