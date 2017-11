Aldous Harding komt naar Brussel: 'Als ik moet kiezen tussen roem of een citytrip met mijn moeder, geef mij dan maar het tweede'

Gelooft u ons niet? Geloof dan de Ancienne Belgique, die haar op 15 november voor de víérde keer dit concertseizoen uitnodigt. Of popster Lorde, die tweette: ‘Aldous Harding is de interessantste muzikant van het moment.’ En anders Perfume Genius, curator van de volgende editie van het Utrechtse Le Guess Who?-festival, die haar hoog op de affiche heeft gezet.

ALDOUS HARDING «Ik heb nog veel meer aan Mike Hadreas van Perfume Genius te danken: hij heeft me namelijk een duwtje richting producer John Parish gegeven. Ik kende John al van zijn samenwerkingen met PJ Harvey en Eels, dus ik wist dat hij geen kluns was. Maar toen ik zijn productie van de Perfume Genius-plaat ‘Too Bright’ hoorde, was ik van mijn melk. Via Mike heb ik John gevraagd of hij met mij in zee wilde gaan. Hij zei ja, en dat heeft alles veranderd.

»Vroeger nam ik mijn muziekcarrière niet al te serieus. Mijn debuut was weinig meer dan een poging om mijn leven na een stevige zenuwinzinking weer bij elkaar te puzzelen door liedjes te schrijven. Ik deed maar wat. Maar als je de kans krijgt om met John Parish samen te werken, geef je maar beter alles wat je hebt. Ik wilde een plaat maken waar John trots op kon zijn. En sindsdien leef ik voor mijn muziek.»