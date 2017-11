Last call voor Humo's Rock Rally 2017! (En zo verloopt het na het winnen van de finale)

Wilt u deelnemen aan de 21ste editie van Humo’s Rock Rally? Dan hebt u nog tot 22 november om uw demo in te zenden. Wie bij de vorige editie naar huis mocht met een medaille van de moeder aller rockwedstrijden, vertelt u alvast hoe het hun sinds die finale in de AB twee jaar geleden is vergaan op die steile, maar o zo wonderlijke stairway to heaven.

'Eén tip: draai niet rond de pot'

⓵ Whispering Sons

Citaat juryrapport finale:

‘Het was verdomd lang geleden, zo liet één der meest doorgewinterde juryleden optekenen, dat er zo weinig gediscussieerd diende te worden over wie de winnaar moest zijn.’

Fenne Kuppens (frontvrouw) «We zijn sindsdien drie keer op Europese tournee geweest en we hebben twee singles uitgebracht. In Duitsland is de scene rond onze soort muziek erg levendig. De eerste keer Pukkelpop was ook speciaal: een festival in onze achtertuin. Maar we wonen intussen allemaal in Brussel, waar we ook repeteren.

»De volgende stap? Die debuutplaat uitbrengen. We zitten daarvoor binnenkort in de studio. De sfeer van onze nieuwe nummers ligt in de lijn van de singles, maar ze zijn sterker. Althans, dat vind ik toch.»

HUMO ‘Er moeten eerst nog een paar thesissen geschre-ven worden,’ zei je me na jullie overwinning. Zijn die nu geschreven?

Kuppens «Sommigen zijn ervan af (lacht). Laten we zeggen dat we bijna allemaal afgestudeerd zijn. Ikzelf ben nu communicatiewetenschapper. We hebben dus veel tijd voor de muziek, maar we zitten ook op een kantelpunt: we beseffen dat we een job moeten zoeken om het leefbaar te houden.»

HUMO En wat wordt het?

Kuppens «Geen idee. Ik heb het nooit goed geweten. Ik weet alleen dat ik muziek wil maken. Maar dat volstaat natuurlijk niet.»

HUMO Jullie coverden ‘Break On Through’ van The Doors weergaloos in de halve finale. Was er nog een ander nummer in de running?

Kuppens «We hebben even gedacht aan ‘In the Air Tonight’ van Phil Collins, maar ik ben toch blij dat we dat niet gedaan hebben (lacht).»

HUMO Iets zegt me dat Stijn Meuris, in 2016 HRR-jurylid en een groot pleitbezorger van Whispering Sons, zich heeft opgeworpen als jullie raadgever.

Kuppens «Absoluut (lacht). We zien hem geregeld. Hij zegt niet meteen ‘Doe nu dit’ of ‘Doe dat zo’, maar we nemen zijn commentaar wel ter harte. Hij heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat we een management hebben: hetzelfde als het zijne.»

HUMO Werden jullie de voorbije twee jaar gedraaid op Studio Brussel? Nu die zender met De Nieuwe Lichting een eigen wedstrijd heeft, is het al zo kleine muzieklandschap in Vlaanderen jammerlijk versnipperd. Althans, zo lijkt het.

Kuppens «Ik denk dat we drie keer in ‘Zender’ zijn gedraaid, meer niet. Zo erg vind ik dat niet: Studio Brussel heeft zijn geloofwaardigheid wat verloren. Ben ik nu zware uitspraken aan het doen? We maken ook geen nummers om op de radio te komen, dat is nooit onze intentie geweest. Het zou natuurlijk leuk zijn mochten ze een toegankelijker song van ons wél draaien, maar dat doen ze óók niet. Ik denk niet dat ze bij Studio Brussel op ons zitten te wachten, en dat heeft niks met de Rock Rally te maken, maar alles met onze soort muziek.»

⓶ Rewind Productions

Citaat juryrapport finale: ‘Drie 16-jarigen die zich op elk podium even hard in hun sas voelden, konden rappen als homies met een strafblad van hier tot in Compton, en met hun rhymes – en laat dat het allerbelangrijkste zijn – godverdomme songs hadden gemaakt.’

HUMO Heren, waaraan hebben drie 16-jarigen die geldprijs van 3.000 euro opgemaakt?

Dennis Aerts (aka Dyce) «We hebben er even aan gedacht om onszelf flink te verwennen, maar we hebben er zelfs geen sneakers mee gekocht: alles is geïnvesteerd in muziek: mastering en mixen, video’s, shows... Geen spijt van.»

Lars Mwasha (Mar$) «Misschien wel spijtig dat we niet sneller na de Rock Rally iets hebben uitgebracht. Onze eerste releases waren er pas halfweg dit jaar: afgelopen zomer onze eerste single, daarna een mixtape en dan nog een single. Onze entourage vond dat we onze tijd moesten nemen. Akkoord, maar mensen vergeten snel. Het zou toch beter geweest zijn om in de buzz rond onze Rock Rally-medaille meteen iets uit te brengen, ook al klonk het dan minder professioneel.»

HUMO ‘Hoger springen dan Kanye West,’ was jullie ambitie net na jullie over-winning. En nu?

Mwasha «We zijn nog steeds ambitieus, maar de hiphop-scene in België is groter dan twee jaar geleden. Toen keek iedereen nog naar Nederland, maar dat hoeft nu niet meer: Coely en Woody Smalls zijn echte voorbeelden. Ons eerste doel is nu: op hun niveau raken.»

HUMO Jullie waren de jongsten in de finale van 2016. Nog tips voor jonge deelnemers?

Mwasha «Toen we bij de honderd geselecteerden waren, hadden we dat pas veertien dagen na de bekendmaking door (lacht). Om maar te zeggen: je mag niet te hoge verwachtingen hebben.»

⓷ dirk.

Citaat juryrapport finale:

‘Ze leken mij enigszins teleurgesteld toen hen het brons om de hals werd gehangen, en dat valt te begrijpen: bijna een halfjaar lang was dirk. de gedoodverfde favoriet voor het goud geweest.’

Jelle Denturck (frontman dirk.) «Na de Rock Rally hebben we een jaar verprutst – we hadden meteen een manager en een boeker en zijn toen de kat uit de boom beginnen te kijken: ‘Er zijn mensen die voor ons werken, doe maar!’ Maar die entourage dacht natuurlijk: ‘Zeg, als jullie niet met muziek afkomen, dan kunnen we niet veel doen!’ Zo zaten we naar elkaar te kijken zonder dat er veel gebeurde, stom! Ergens onderweg raakten we ook onze drummer kwijt. Maar nu hebben we een nieuwe drummer, én een nieuwe boeker, we spelen weer veel én we hebben in vier dagen tijd onze debuutplaat opgenomen: helemaal op tape, zonder al te veel na te denken. Ineens is het wreed rap gegaan: de plaat heet ‘Album’ en komt uit in februari.»

HUMO Tips voor aspirant-deelnemers?

Denturck «Zet je beste nummer als eerste song op je demo, dan moet de jury niet eerst voorbij twee mindere nummers. Simpel plan, maar volgens mij werkt het echt zo: je moet meteen binnenkomen met het beste wat je hebt, en niet rond de pot draaien. En forceer vooral niks. Groepen die zich plots beginnen te verkleden: zó belachelijk – zoals die bende die zich in de vorige editie in paarden had verkleed (The Poneymen, red.).»

HUMO Onlangs kroop je op het podium als cabaretier in het voorprogramma van Wouter Deprez. Een terugkeer naar de comedy, je eerste liefde?

Denturck «Toch niet: ik doe dat eigenlijk niet graag. Te veel stress. Het besef is er gekomen toen Wouter Deprez me aankondigde à la ‘Hij is ooit met comedy begonnen en dan weer gestopt, maar de drang om op het podium te staan was te groot!’ Ik stond achter de coulissen te sterven van de zenuwen en ik wist: ‘Dat klopt niet, ik wil net níét op dat podium staan!’ Wouter heeft me proberen te overtuigen om door te gaan, maar ik wil nu echt niet meer. Als muzikant bij dirk. sta ik alleen maar te genieten en alles wat ik te zeggen heb, kan ik kwijt in onze nummers.»

Publieksprijs: Delta Crash

Citaat juryrapport finale: ‘Het was alsof Delta Crash al jaren naar de AB had toegewerkt, en eindelijk stond waar ze het best tot hun recht komen.’

Koen De Gussem (zang, gitaar) «Toeleven naar de finale en die AB bereiken was echt het belangrijkste voor ons. Onze band is toch meer waard dan het lokale jeugdhuis: dat is het gevoel dat ik aan de Rock Rally heb overgehouden.»

HUMO Jullie zijn dit najaar ook geselecteerd voor De Nieuwe Lichting. De ene wedstrijd sluit de andere niet uit?

De Gussem «Ik heb niet het gevoel dat je moet kiezen. Maar er wordt natuurlijk wel over gepraat onder jonge muzikanten: zouden er nu twee kampen zijn? De versplintering van het landschap door twee zulke grote wedstrijden is jammer, maar ik kan me niet inbeelden dat een zichzelf respecterende jury redeneert: die hebben daar en daar aan meegedaan, die gaan we niet selecteren. Dat Studio Brussel ons heeft geselecteerd, bewijst dat toch?»

Inschrijven kan tot 22 november om middernacht door drie songs, waarvan minstens twee eigen nummers, in te zenden op humo.be/rockrally.