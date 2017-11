Dokter De Zeulder verleent psychologische steun

'Bart is het slachtoffer van de samenleving'

Dr. Koen De Zeulder «O ja! Ik heb het zelf meegemaakt. Daar zat ik dan in mijn spreekkamer, en ik dacht: ‘O! Als de volgende patiënt nu eens een kapotte stoel bij zich had! Dan konden we samen discussiëren over lijmklemmen en pluggen, en zwaluwstaartverbindingen googelen. En daarna naar de Brico om de breuk vrolijk te herstellen met een nieuw stuk hout. Maar daarmee is het werk nog niet klaar: want hoe moet je dat nieuwe stuk hout kleuren, zodat het niet opvalt? Met een mengsel van vernis en kattenstront? Met koffiedrab? Wat zou ik graag samen met zo’n patiënt experimenteren op een aantal blanke plankjes, in een stemmig atelier, tijdens het nuttigen van wat streekbieren die we meteen in de test betrekken: beitsen met Westvleteren en een paar rochels, en daar dan transparante lak overheen; achttiende-eeuwser kan een stuk hout er niet uitzien.’»

HUMO Waarom begon u zich te vervelen?