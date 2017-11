Lees ook: 18 tips om de plasticberg te verminderen

'Iedere minuut wordt er één volle vuilniswagen plastic afval in zee gedumpt. Tegen 2030 zouden dat er twee per minuut zijn, en tegen 2050 vier'

Onderzoekers van de universiteiten van Californië en Georgia hebben berekend dat er tussen 1950, toen het materiaal in massaproductie ging, en 2015 wereldwijd 8,3 miljard ton plastic werd geproduceerd. Mocht u zich daar niets bij kunnen voorstellen: wanneer je het enkeldiep zou uitspreiden, zou je er een gebied zo groot als Argentinië mee kunnen bedekken. Omdat het honderden jaren meegaat, bestaat al dat plastic nog steeds. Zeven miljard ton ervan is ondertussen afval geworden. Daarvan werd amper 9 procent gerecycleerd. 12 procent werd verbrand, en de rest, bijna 80 procent, belandde op het stort of in de oceanen. Die gigantische plasticberg zal de komende decennia alleen maar toenemen: tegen 2050 zouden we al aan 34 miljard ton plastic zitten.

Zijn we onze planeet in het plastic aan het verstikken? En doen wij het in Vlaanderen, met onze sorteerzakken in mooie kleuren, beter dan de rest van de wereld? Goede vragen voor Rob Buurman, directeur van Recycling Netwerk Benelux.

Rob Buurman «Het zijn hallucinante cijfers, maar ze hebben alles te maken met de toepassing van plastic. Het is op zich een fantastisch materiaal: het is sterk, licht en duurzaam, je kunt het voor veel dingen gebruiken en het is ook vrij goedkoop te produceren. Je kunt er raamkozijnen en zelfs vliegtuigen van maken. De Boeing Dreamliner, één van de modernste passagiersvliegtuigen ter wereld, is voor 50 procent uit plastic gemaakt. Daardoor is het vliegtuig lichter en verbruikt het minder brandstof. In het begin zag men plastic ook als een duurzaam alternatief voor allerlei natuurlijke materialen: je kon er biljartballen of kammen van maken, voorwerpen waar vroeger ivoor of schilden van schildpadden voor moesten worden gebruikt.

»Het probleem is dat uitgerekend zo’n duurzaam materiaal, dat niet afbreekt in het milieu, voor wegwerpproducten als verpakkingen, zakjes of folie wordt gebruikt. En omdat plastic goedkoper is dan andere materialen, wordt het daar véél voor gebruikt.»

'Joke Schauvliege die samen met Bart Tommelein duizend plastic ballonnen oplaat bij een festiviteit: dan weet je dat er nog werk aan de winkel is'

HUMO Liefst 80 procent van het plastic dat ooit werd geproduceerd, is in het milieu terechtgekomen. Wordt er dan zo weinig van gerecycleerd?

Buurman «De inzamelsystemen zoals wij die kennen, bestaan in veel landen niet. De vuilnisbelt wordt er nog altijd gezien als de makkelijkste en goedkoopste manier om van afval af te raken. Op sommige toeristische eilanden in de Grote Oceaan lossen ze het op door hun afval op een apart eiland op te slaan. In veel landen stijgt de welvaart en de consumptie, wat een goede zaak is, maar de inzameling en recyclage van plastic afval is er geen prioriteit. Het wordt ook pas een probleem als mensen er last van ondervinden. In China pakt men nu wel de luchtvervuiling aan, omdat mensen er echt ziek van worden.»