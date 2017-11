Trots als een Bonobo: 'Genoeg beats voor een feestje'

HUMO ‘Migration’ gaat over contact met andere ideeën en culturen, en mensen die rondtrekken. Door de uitgebreide tournees lijk ook jij altijd onderweg te zijn. Mis je je thuis nooit?

Simon Green «Grappig dat je dat vraagt, want tijdens het schrijven van ‘Migration’ was ik dakloos. Toen vier jaar geleden mijn vorige plaat ‘The North Borders’ uitkwam, woonde ik in New York, maar door het lange touren was ik daar nooit. Ik besloot om het huurcontract van mijn woning op te zeggen, en daardoor voelde ik me echt vrij. Ik vond het ook opwindend om zelf te bepalen waar ik me daarna zou settelen. Uiteindelijk streek in neer in Los Angeles, en daar ben ik heel blij om: je kunt er goedkoop wonen, de mensen zijn er ongedwongen en de muziekscene is er tegenwoordig interessanter dan in de Big Apple.»