'Of hij nu nummer 7 of 8 van de wereld is, maakt niet uit. Zolang hij maar nergens spijt van hoeft te hebben'

Na zijn eclatante zege tegen Rafael Nadal op de ATP Finals in Londen staat in de krant een foto van een schijnbaar ontspannen David Goffin (26) en zijn coach Thierry Van Cleemput. ‘Een tevreden Van Cleemput met zijn pupil op training gisteren,’ luidt het onderschrift. Over de derde man in het beeld – priemende blik, flauw glimlachje, de armen gekruist – geen woord. Michel Goffin, vader van David, wordt niet herkend en dat houdt de discrete, lichtjes wantrouwige Luikenaar ook liever zo.

Michel Goffin «Ik hou me bezig met alles wat niet met het sportieve te maken heeft, zoals de boekhouding. Dat doe ik ook voor mijn andere zoon, Simon, die trainer is van Anastasia Pavlyuchenkova (een Russische speelster uit de top 15, red.). Fijn, maar het neemt stilaan zoveel tijd in beslag dat mijn werk als tennisleraar erbij inschiet.»

HUMO U bent Davids stille steun en toeverlaat.

Goffin «Als hij iemand zijn vertrouwen geeft, doet hij dat helemaal en onvoorwaardelijk. Samen met zijn trainer, dokter, manager, en vriendin vormen we één familie, de clan-Goffin zeg maar. Op het veld staat hij er alleen voor: dat kan hij alleen maar in de wetenschap dat er een familie achter hem staat.

»Weet u, mensen vergeten vaak dat een tennisspeler een zelfstandig ondernemer is, die een entourage rond zich moet opbouwen. In tegenstelling tot een voetballer: dat is een werknemer voor wie alles door zijn club wordt geregeld. Een tennisser zit zelf aan het stuur. Dat is heel intens, maar ook boeiend en leerrijk. Het heeft David en Simon zeker geholpen om onafhankelijk door het leven te stappen.»

HUMO Uw kinderen hebben het van geen vreemden: tennis heeft uw leven altijd beheerst.

Goffin «Tennis zit in het DNA van de Goffins. Als kind al was het mijn sport, en later werd ik tennisleraar. David en Simon zijn beginnen te tennissen om met hun papa te kunnen spelen. David heeft van andere sporten geproefd toen hij heel klein was – handbal en voetbal – maar zodra hij tennis had ontdekt, was hij verkocht. Hij is er nooit meer mee gestopt. Hij had veel aanleg, dat zag ik meteen – zowel technisch en tactisch als motorisch – maar hij heeft toch vooral heel hard gewerkt. Het zat in hem om altijd beter te willen worden.»

HUMO Zag u hem toen al in uw stoutste dromen carrière maken?

Goffin «Daar ben ik pas in gaan geloven toen hij 18 was. Hij stond in de top tien van de wereld bij de junioren. Tiens, dacht ik, misschien kan hij er wel zijn beroep van maken. Velen hebben talent, maar slechts weinigen slagen. Alleen: bij David zag ik een grote bereidheid om opofferingen te maken. Het is dus zeker niet vanzelf gegaan: er is aan de weg getimmerd, stap voor stap.»