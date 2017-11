De drie Belgische journalisten achter de Paradise Papers. 'De eerste namen die we intikten, waren die van onze eigen bazen'

Bono, de Britse Queen en multinationals als Nike: allen lijken ze erg bedreven in hun vermogen verstoppertje te laten spelen op Caraïbische eilanden. Dat bracht een internationale groep van onderzoeksjournalisten aan het licht in de Paradise Papers, nadat ze eerder al schandalen hadden blootgelegd in Lux Leaks, Swiss Leaks en – volgt u nog? – de Panama Papers. Ook drie Belgische journalisten helpen het deksel van de fiscale beerput te lichten. ‘Na vier jaar ploeteren in miljoenen documenten is de grootste vraag die ik me stel: hoe kunnen die mensen nog in de spiegel kijken?’