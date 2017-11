'Ik weet niet zeker dat we het gaan oplossen, maar ik weet ook niet zeker dat we het níét gaan oplossen'

HUMO Op 11 december staat een overleg met de slachtoffers gepland. Wat gaan jullie daar vertellen?

Christian De Valkeneer «We zullen een stand van zaken geven, en deze keer zal dat natuurlijk vooral gaan over het spoor Christiaan Bonkoffsky (‘de Reus’, red.). Daarna gaan we luisteren naar de vragen en opmerkingen van de slachtoffers. En naar hun woede. We krijgen vaak te horen dat ze geen vertrouwen meer hebben in justitie. Dat kan ik begrijpen.»

HUMO Niet alleen zij zijn boos. Bij de herdenking van de overval in Aalst op 9 november trok burgemeester Christoph D’Haese fel van leer tegen jullie: ‘U bent jarenlang uiterst onprofessioneel omgegaan met het onderzoek,’ zei hij, en hij vroeg een engagement ‘dat verder reikt dan de waan van de dag.’ Lees: u komt enkel in actie als er media-aandacht is.

Ignacio De la Serna «Ik vond dat een beetje triest. Vooraf, onder vier ogen, zei hij dat hij blij was dat we er waren. Maar bij de herdenking zelf schoot hij ons met een kalasjnikov in de rug en noemde hij ons onprofessioneel. Op basis waarvan vertelt die man dat? Hij heeft het dossier zelfs nooit gezien!»

HUMO U was beledigd.

De Valkeneer «Ik was toch licht geshockeerd, ja.»

De la Serna «Ik ken geen enkel ander dossier in België waar twee procureurs-generaal zoveel tijd en energie in investeren. Ik kan u zeggen dat ik er ’s nachts wakker van lig. En dat iemand die nooit met ons is komen praten, nooit gezien heeft hoe laat en hoeveel we werken, dan het kerkhof uitkiest om te zeggen dat we onprofessioneel zijn: dat vind ik niet correct. Hij mag denken wat hij wil, maar zulke dingen moet hij als politicus in het parlement zeggen. Op een herdenking getuigt het van weinig respect voor de slachtoffers.»

HUMO Hij houdt elk jaar zo’n speech op de herdenking, alleen waren jullie er voor het eerst bij.

De la Serna «Omdat het de eerste keer was dat we uitgenodigd waren! Anders waren we al eerder gegaan. We zijn ook niet gevraagd door de burgemeester maar door de korpschef van Aalst.»

De Valkeneer «We hebben onmiddellijk ‘ja’ gezegd.»

HUMO Eén gevolg van de nieuwe media-aandacht en het spoor-Bonkoffsky is dat jullie meer speurders en middelen krijgen. U hebt me gezegd, meneer De la Serna, dat u dat een beetje vervelend vindt: ‘Mensen zullen nu verwachten dat we het oplossen.’

De la Serna «De druk wordt natuurlijk steeds groter. We kunnen maar één ding doen en dat is verder zoeken. We blijven heel voorzichtig. We hebben die informatie al in februari gekregen, maar we hebben er niet over gecommuniceerd omdat we alles eerst wilden uitspitten. Maar doordat de pers er lucht van kreeg, waren we wel verplicht om het naar buiten te brengen.»

De Valkeneer «Ik weet niet zeker dat we het gaan oplossen, maar ik weet ook niet zeker dat we het níét gaan oplossen. Toen het onderzoek naar de Bende van Nijvel in 2015 dreigde te verjaren, heb ik gevochten om de verjaringstermijn met tien jaar te verlengen. Er kwam veel kritiek. Sommigen vonden het beter om alles te laten verjaren, want misschien zouden mensen die er meer van wisten dan wél durven spreken. Uiteindelijk werd beslist om de termijn met tien jaar op te schuiven en verder te zoeken. Toen we een jaar verder waren, twijfelde ik of we er wel goed aan hadden gedaan. Alle pistes waren onderzocht en bij de meeste hadden we geen nieuwe elementen. Eind 2016 hebben we aan de slachtoffers gezegd dat ze zich erop moesten voorbereiden dat we de waarheid misschien nooit zouden vinden. Tenzij er iemand op zijn sterfbed nog een bekentenis zou afleggen. En kijk, in februari 2017 kwam de tip binnen over Christiaan Bonkoffsky.

»Sindsdien ben ik er zeker van dat het de juiste beslissing was. Want nu blijkt dat er toch nog nieuwe elementen bovenkomen, en dat er mensen rondlopen die nog niet alles verteld hebben. Sindsdien leven we op hoop. Misschien kunnen we de daders en de opdrachtgevers toch nog vinden. En, belangrijk: begrijpen waarom dit allemaal is gebeurd.»

HUMO Hoe zeker zijn jullie dat Bonkoffsky ‘de Reus’ was?