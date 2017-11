'Als je vertelt dat Roundup net zo veilig is als tafelzout, dat je het zelfs zou kunnen drinken, dan ben je niet eerlijk bezig'

De werkzame stof in Roundup – glyfosaat – is al jaren omstreden en wordt ervan verdacht kankerverwekkend te zijn bij mensen. Resten van het meest verkochte herbicide ter wereld worden in ons voedsel en onze urine aangetroffen. De EU worstelt met een besluit over een verbod of een tijdelijke verlenging van de toelating. In Vlaanderen is de onkruidverdelger verboden voor particulieren, maar professionele gebruikers mogen er wel nog mee aan de slag. Sommigen zien in Roundup het DDT van de 21ste eeuw, een stof die de soortenrijkdom aantast, die boeren en consumenten ziek maakt.

Gillam is inmiddels onderzoeksdirecteur van de Amerikaanse ngo US Right to Know, die informatie verzamelt over risico’s voor voedsel en de invloed van de industrie op het overheidsbeleid. De overstap van journaliste tot activiste was niet helemaal een vrije keuze, vertelt ze.

- U schrijft in de inleiding van het boek dat Monsanto van alles heeft geprobeerd om u dwars te zitten toen u als journalist voor Reuters werkte. Hoe ging dat in zijn werk?

Carey Gillam «PR-mensen van Monsanto en van organisaties die door Monsanto zijn opgericht belden me thuis, zeer kritisch en beledigend. Ze stuurden e-mails naar mijn hoofdredacteur. Het was bijna bedreigend. Ik werd op het internet aangevallen door Academics Review, een organisatie die naar eigen zeggen zuivere, onafhankelijke wetenschap wil promoten. Ze schreven dat ik een slechte journalist was en dat ik de industrie in een kwaad daglicht stelde. Later kwamen we erachter dat Academics Review met geld van Monsanto was opgezet. Dat bedrijf heeft er veel werk van gemaakt om mij van het dossier af te krijgen. Dat hebben ze later ook toegegeven. In de eerste vijftien jaar had ik een hoofdredacteur die mij volledig dekte. Voor hem gold er maar één criterium: kloppen de feiten?