'Met het aantal economen dat zich in het verleden heeft vergist, kun je aula's vullen. Eén van hen is zelfs minister van Financiën'

In weerwil van zijn imago van stijve hark is Wouter Beke een grappenmaker. In de coulissen spuit hij graag spitante zinnetjes, gekruid met een toefje ondeugd. Zoals over die diplomatieke reis in Bangkok, waar hem op restaurant een lading very nice girls werd aangeboden. ‘Ik zei dat ik niet geïnteresseerd was, maar die vrouw bleef aandringen. Ze stond erop dat ik mee naar buiten ging. Ik beweerde dan maar dat ik priester was. ‘Dan moet u buiten het werk van God komen bewonderen,’ reageerde ze. Ik heb overwogen om haar een partijkaart aan te bieden.’ (lacht)

Wanneer de rellen in Brussel ter sprake komen, wordt het meteen ernst. Op het moment van de afspraak maken jongeren voor de tweede keer in vijf dagen amok met de politie.

WOUTER BEKE «Als we niet heel kordaat optreden, is de publieke ruimte straks alleen nog voor de sterksten. Een burgemeester kan het verschil maken. Ik heb in Leopoldsburg motorbendes gehad die mij probeerden te intimideren. Als je daaraan toegeeft, ben je verloren.»

HUMO Hola! Wouter Beke, de christendemocratische superheld versus de motorbendes? Jeroom moet dringend zijn strip over u hervatten.

BEKE (lacht) «Ik heb toch een stevig onderhoud gehad met een Hells Angel. Hij was boos omdat hij niet helemaal zijn zin kreeg voor een motortreffen. ‘Als het zo zit, kan ik de rust en de veiligheid in uw gemeente niet garanderen,’ zei hij. Ik keek hem diep in de ogen en antwoordde: ‘Dan zal ik u weten te vinden.’ Je mag geen angst of ontzag tonen voor amokmakers.»

'De N-VA is nerveus. De peilingen zijn slecht, het rommelt in hun afdelingen en in Antwerpen voelt De Wever zich bedreigd.'

HUMO De Brusselse politie vraagt dat de relschoppers meteen in de gevangenis vliegen, via snelrecht of voorarrest. Maar de gevangenissen zitten vol en opsluiting brengt hen vaak helemaal op het slechte pad. Hoe los je zoiets op?

BEKE «Koen Geens is bezig met het verkorten van de periode tussen arrestatie en proces, zodat verdachten minder lang in voorlopige hechtenis zitten. Maar we moeten ook kijken naar de gevangenissen. De opvang daar moet ook humaner worden. Het aantal mensen dat daar slechter uit komt en recidiveert, is te groot. Daarom bouwen we nieuwe gevangenissen, onder meer in Haren. Maar in Brussel was het verzet daartegen heel groot. Dat is stuitend. Iedereen voelt dat de veiligheidsarchitectuur in Brussel een grootstad onwaardig is. Bij de onderhandelingen voor de zesde staatshervorming lag er een fusie van de zes politiezones op tafel. De PS ging akkoord. Weet u wie die fusie heeft geblokkeerd? De N-VA. Zij wilden die naar het gewestelijke niveau tillen. Anders hadden we nu een stap verder gestaan.»

HUMO Uw relatie met Bart De Wever staat flink onder druk. Hij vindt dat u beschaamd moet zijn over een optreden in ‘Terzake’, waarin u het moeilijk vond om Spanje te veroordelen voor het opsluiten van de Catalaanse leiders. ‘Eén van de pijnlijkste interviews van de afgelopen maanden,’ noemde hij het.

BEKE «Ik ben blij dat hij op het vlak van de mensenrechten het licht heeft gezien. Twee jaar geleden wou hij nog een noodtoestand en een Patriot Act invoeren, om mensen zonder proces in de gevangenis te kunnen steken. Tijdens de vluchtelingencrisis ijverde hij voor de opheffing van de Conventie van Genève, en nu nodigt de N-VA Catalanen uit om hier asiel te komen aanvragen.»

HUMO Spaart u de Spaanse premier Rajoy omdat hij tot de EVP-fractie behoort, zoals CD&V?

BEKE «Nee. Na het Catalaanse referendum hebben wij het politiegeweld meteen veroordeeld. Mensen louter om hun politieke opinie vastzetten kan niet. Maar dat is hier niet het geval. Het andere kamp heeft ook fouten gemaakt. Er was géén democratische meerderheid voor de Catalaanse onafhankelijkheid. De burgemeester van Barcelona zegt dat de voormalige Catalaanse minister-president Puigdemont zijn volk naar een catastrofe leidt. De Catalaanse regering heeft haar eigen regels overtreden en het Catalaanse grondwettelijk hof heeft haar teruggefloten. De Wever heeft het over ‘de dictatuur van de slechte wetten’. Een gevaarlijk discours. De Franstaligen in Linkebeek vinden dat wellicht ook van de Vlaamse taalwetten die wij hen opleggen. Moeten we die dan afschaffen? Nee, hè.