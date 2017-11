Een mens van goede wil: Maarten Van Breusegem helpt probleemjongeren

In 2016 stierf de 19-jarige Jordy Brouillard eenzaam in een tentje in de Gentse Blaarmeersen. Hij had de instelling waar hij verbleef vaarwel gezegd omdat hij meerderjarig was. Voor Maarten Van Breusegem was dat de aanleiding om samen met Lieve Van Den Eeckhout en Liv Geeraert het gemeenschapshuis Shelter Aalst op te richten.