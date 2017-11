'Interpol heeft een lijst van 173 hoogopgeleide IS-terroristen die naar Europa zijn gestuurd om terreur te zaaien'

In maart 2016 postte Hicham Chaib vanuit het kalifaat een filmpje waarin hij in naam van IS de aanslagen in Parijs en Brussel opeiste en nog meer moordpartijen in Europa aankondigde. Op het einde van de video schoot hij een in een oranje gevangenisplunje geklede, vermoedelijk Koerdische krijgsgevangene door het hoofd. Met dat soort boodschappen is Chaib een Bekende Vlaming geworden.

De corpulente, in Deurne geboren Belg van Marokkaanse afkomst trok voor het eerst de aandacht in Borgerhout toen hij zich op straat als de rechterhand van Fouad Belkacem voordeed, de oprichter van Sharia4Belgium. Chaib bleek niet meteen de meest intelligente van de groep en ook zijn religieuze kennis was beperkt. Maar hij was enthousiast en agressief, en ronselde jonge moslims in Borgerhout voor samenscholingen en betogingen. In 2013 kreeg hij een jaar voorwaardelijke celstraf wegens aanzetten tot haat. Twee jaar later werd hij in Antwerpen veroordeeld tot vijftien jaar cel in het proces tegen Sharia4Belgium.

Maar toen was Chaib al verdwenen. Met de hulp van de Britse haatprediker Anjem Choudary, die inmiddels is veroordeeld en in de cel zit, vertrok hij in 2013 als één van de eerste Belgische IS-strijders naar Syrië, samen met zijn vrouw Kaoutar Bioui. Daar werd hij één van de belangrijkste propagandisten van het kalifaat. Hij is te zien in videofilmpjes waarin hij dreigde met terreuraanslagen in het Westen, en waarin hij het kalifaat als het paradijs voor moslims aanprees. Met beloften en dreigementen lokte hij would-be-jihadisten naar het Midden-Oosten, terwijl zijn echtgenote op Facebook een vrouwenhoekje inrichtte waar ze boerka’s aanprees en de kwaliteit van bomgordels en wapens testte. In België is Bioui veroordeeld omdat ze had opgeroepen om Vlaams Belang-topman Filip Dewinter te vermoorden.