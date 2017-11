In ‘Noord’ volgen we de Canadese zilversmid Sarah, die naar het goudzoekersstadje Forty Mile trekt om na te denken over een dilemma: kiezen voor het grote geld of voor artistieke integriteit? Wanneer ze naar haar thuisstad Vancouver terugkeert, weet ze meer over de illusie van het eigen kunnen, de drang om een wezenlijk verschil te maken, en de ontembare liefde. Het leven in een notendop, tegen een overrompelende Canadese achtergrond.

'Lieven en ik zijn al zo lang samen omdat we elkaar altijd veel vrijheid hebben gegund'

Sien Volders «Ik heb altijd kortere stukken van ongeveer driekwart pagina geschreven, waarin toch een hele wereld geschapen wordt. Die liet ik lezen aan enkele vrienden, en op een gegeven moment heb ik die ook naar de betreurde (pdw) gestuurd. Hij was toen hoofdredacteur van P-Magazine, en ik had aangeboden om cursiefjes te schrijven. Ik moest in 2.500 tekens aantonen wat ik in m’n mars had, en ik heb hem toen een halfjaar lang bijna wekelijks iets gestuurd. Daar kreeg ik een voor hem typisch bondig antwoord op terug: van ‘Goed’ over ‘Kan beter’ tot ‘Zeer knap’. Daar is nooit iets van gekomen, maar het helpt wel om je schrijfsels te laten lezen door iemand voor wie je echt bang bent (lacht).

»Een roman schrijven was toen het verste van mijn gedachten, maar in 2011 ging ik mijn Canadese vriendin Nicole bezoeken. Die heb ik leren kennen tijdens mijn Erasmusjaar in Zweden, waar we allebei kunstgeschiedenis studeerden. We wilden eerst in New York afspreken, maar toen ik m’n ticket wilde boeken, liet ze weten dat ze een job had aangenomen in Dawson City, een onherbergzaam stadje in Yukon, bij de grens met Alaska. Aan het eind van de 19de eeuw werd er goud ontdekt, met een stormloop tot gevolg: op het hoogtepunt van de goudkoorts woonden er zo’n veertigduizend mensen. Nu telt het stadje nog amper 1.200 inwoners. Als kind verslond ik de boeken van Jack London, die zelf als goudzoeker naar Yukon getrokken was. Die drang naar het noorden, het gevoel weg van de bewoonde wereld te zijn trok mij toen al aan. Toen ik afbeeldingen van Dawson City begon te googelen, wist ik het zeker: ‘Ik móét daarheen!’»