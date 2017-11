Carl Dircksens, alias Lander Cobbaert: de woordvoerder van 'De ideale wereld'

'Heb compassie: woordvoerders zijn er om shit te ruimen'

De harde werkelijkheid: Lander Cobbaert is een fictief personage dat wordt gespeeld door Carl Dircksens, al jaren een gewaardeerd redactielid van ‘De ideale wereld’.

Carl Dircksens «Lander Cobbaert is net na Pukkelpop geboren, toen het huis van een vooraanstaand socialistisch politicus uit Brugge beklad was met leuzen als ‘Hier poept Landuyt’ en ‘Stop fuck my wife’. Het slachtoffer is toen zelf niet op tv gekomen om zijn verhaal te doen, wat ons op het idee bracht om een proefje te draaien met zijn zogezegde woordvoerder, Lander Cobbaert – die naam vonden we op één of andere manier passen. Toen kwam de vraag of ik gestalte wilde geven aan de woordvoerder. Nu, ik ben niet echt een acteur, maar omdat het máár een proefje was, wilde ik het wel proberen. Probleem: men vond dat ik dat niet slecht deed, dus hing ik eraan.»

HUMO Doe je het dan met tegenzin?

Dircksens «Dat nu ook weer niet. Ik weet dat ik kan rekenen op het talent van Arne Martin, de man die ook de ‘Arteveldehogeschool’-filmpjes maakt voor ‘De ideale wereld’: hij verzint het leeuwendeel van de grappen voor de sketches met Lander Cobbaert, en hij doet dat goed.»

HUMO Waarom vroegen ze aan jou om Lander Cobbaert te spelen?

Dircksens «Misschien omdat ik een fascinatie heb voor woordvoerders. Ik heb altijd met Sven de Leijer samengewerkt, die zoals je weet de politieke interviews van ‘De ideale wereld’ voor zijn rekening neemt. In de loop der jaren heb ik héél veel politici ontmoet in de Wetstraat, en heb ik veel woordvoerders in actie gezien. Boeiend, hoor: aan de ene kant moeten ze een officieel standpunt verkondigen en vooral niet te veel buiten de lijntjes kleuren; aan de andere kant moeten ze de aanwezige journalisten ook iets geven. Da’s een dunne koord om op te dansen. Sowieso hebben woordvoerders vaak een nogal aparte band met journalisten. Ze staan weleens samen te wachten tot het moment waarop ze op antenne gaan: dan wordt er al eens iets tussen neus en lippen gezegd dat zéker niet gezegd zal worden in het eigenlijke interview.