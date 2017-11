'De jeugd van tegenwoordig is realistischer. Je kunt niet langer ontkennen dat geld belangrijk is'

Als Orkaan Olga vorig jaar nog geen orde op zaken had gesteld, dan was het dit jaar wel Thibault geweest die de neuzen op de feiten had gedrukt: de jeugd wéét nog iets, meneer. En dan blijkt ze ook nog uitermate begaafd in drukke agenda’s plannen: potten breken in ‘De slimste mens’, studeren voor master in de taal- en letterkunde én drie optredens per week afwerken. Ziedaar: de agenda van een Jonge Leeuw.

Thibault Christiaensen «Ik had er dan ook niet op gerekend dat ik nu nog zou meedraaien in de quiz. Ik hoopte één aflevering te overleven: zolang ik niet troosteloos afging en tussendoor wat reclame kon maken voor Equal Idiots, was het al lang goed. Dat ik die eerste aflevering meteen zou winnen, had ik al helemaal niet durven hopen. Ik niet alleen trouwens, zowat iedereen leek oprecht verrast (lacht).»

HUMO Misschien omdat je met voorsprong de jongste deelnemer bent dit jaar: amper 22.

Christiaensen «De op één na jongste is volgens mij Joke Emmers, die 27 is. Vijf jaar, dat maakt toch al een verschil.»

HUMO Je bent ook één van de meest obscure deelnemers van dit jaar. Telkens wanneer de kandidaten opgesomd werden, stond er achter jouw naam voor de duidelijkheid ‘(muzikant)’ bij.

Christiaensen «Dat viel me ook op, ja (lacht). Maar het is niet meer dan normaal, vind ik. Zo lang zijn we nu ook nog niet bezig met Equal Idiots. Dina Tersago, die ik naar huis speelde in de finale, kende ons zelfs niet. Filip Peeters ook niet. Vandaar dat ik ‘De slimste mens’ als een goeie manier zag om wat reclame te maken: we maken al niet de meest toegankelijke muziek, en met zo’n publiek zullen er mensen ons leren kennen die anders nooit van ons gehoord zouden hebben. Ik herinner me dat Bent Van Looy mij ook pas echt opviel toen hij zeven jaar geleden in de quiz zat.»